Верховная рада Украины на пленарном заседании 13 апреля провалила голосование по документу о введении моратория на повышение тарифов на электричество и газ. Трансляцию вел телеканал «Рада»

Постановление рекомендовало правительству Украины отменить необоснованное повышение цен на газ и электричество и ввести мораторий сроком на 1 год на повышение тарифов поддержали 153 депутата при 226 минимально необходимых.

Теперь Кабинету министров ничего не помешает повышать тарифы.

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

С 1 января Кабмин отменил льготный тариф на электричество для населения, согласно которому за первые 100 кВт/ч люди платили по цене 0,9 грн за кВт/ч.

Теперь тариф на электричество вырос на 53,5% и составляет 1,68 гривны за кВт/ч.