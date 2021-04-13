Постановление рекомендовало правительству Украины отменить необоснованное повышение цен на газ и электричество и ввести мораторий сроком на 1 год на повышение тарифов поддержали 153 депутата при 226 минимально необходимых.
Теперь Кабинету министров ничего не помешает повышать тарифы.
Ранее в правительстве рассматривали вариант повышения стоимости электричества для тех, кто использует больше 300-500 кВт/ч.
С 1 января Кабмин отменил льготный тариф на электричество для населения, согласно которому за первые 100 кВт/ч люди платили по цене 0,9 грн за кВт/ч.
Теперь тариф на электричество вырос на 53,5% и составляет 1,68 гривны за кВт/ч.