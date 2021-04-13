Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Специалист пояснил, что в СССР в 1941 году вначале тоже были уверены, что армия Вермахта разбежится, потому что не будет воевать против первого государства рабочих и крестьян, но это было совсем не так.
«То есть в войсках Украины желающих воевать не так много. Но я в этом случае не стал бы приуменьшать, говорить, что Украина, как мы ждали когда-то в 1941 году, что армия Вермахта разбежится, потому что не будет воевать против первого государства рабочих и крестьян, — это неправильно», — считает Шурыгин.
По его словам, общая численность ВСУ вместе с Нацгвардией и другими частями и подразделениями составляет сто тысяч человек, они технологически превосходят ополченцев в некоторых областях, но в целом их вооружение устаревшее и слабо модернизированное.
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