Общий уровень и желание воевать в ВСУ не очень высоки, но этот фактор все же нельзя недооценивать. Об этом рассказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

«Украину гонят на бойню»: Владислав Шурыгин назвал casus belli для России © кадр из видео Украина.ру

Специалист пояснил, что в СССР в 1941 году вначале тоже были уверены, что армия Вермахта разбежится, потому что не будет воевать против первого государства рабочих и крестьян, но это было совсем не так.

«То есть в войсках Украины желающих воевать не так много. Но я в этом случае не стал бы приуменьшать, говорить, что Украина, как мы ждали когда-то в 1941 году, что армия Вермахта разбежится, потому что не будет воевать против первого государства рабочих и крестьян, — это неправильно», — считает Шурыгин.

По его словам, общая численность ВСУ вместе с Нацгвардией и другими частями и подразделениями составляет сто тысяч человек, они технологически превосходят ополченцев в некоторых областях, но в целом их вооружение устаревшее и слабо модернизированное.

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