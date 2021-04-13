Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал на днях в интервью 5-tv.ru скандал в шоу «Музыкалити» с участием певицы Ларисы Долиной и блогерши из ТикТока Вари Карнавал

Долина и Карнавал поспорили относительно необходимости образования для полноценной жизни и карьеры.

При этом Лариса Долина заявила, что профессионал должен получить образование, чтобы достичь успеха. Карнавал же сказала, что это не обязательно и достаточно быть смелой и активной.

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По словам Соседова, тикток-блогер недалеко ушла от Эллочки-людоедки и так же, как та, располагает лишь скудным запасом модных слов.

«Эта Валя Карнавал — ноль полный. Она вообще не достойна даже быть рядом с Долиной. Даже просто стоять с ней рядом, а не только разговаривать, что-то там верещать!» — заявил Соседов.

Критик призвал не тратить время больших артистов на выяснение отношений с людьми, не успевшими себя серьезно проявить.