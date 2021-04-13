Республики Донбасса обладают сегодня сформированными вооруженными силами, которые составляют два армейских корпуса общей численностью порядка 30-35 тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

«Украину гонят на бойню»: Владислав Шурыгин назвал casus belli для России © кадр из видео Украина.ру

Что касается общей численности ВСУ вместе с Нацгвардией и другими частями и подразделениями, то они представляют собой достаточно большую группировку примерно в ста тысяч человек, развернутую вдоль границ с республиками, уточнил специалист.

«Насколько в этом случае сравнивается их боеспособность, я думаю, что здесь вопрос очень непростой. Технологически Украина в некоторых своих областях имеет превосходство, как, например, поставляемые США из Европы системы боевого управления, разведки, целеуказания. Соответственно, поставки беспилотников. С другой стороны, общая сумма вооружений, общее их состояние достаточно удручающее», — констатировал Шурыгин.

По его словам, общий уровень и желание воевать в ВСУ не очень высоки, но этот фактор все же нельзя недооценивать, так как в 1941 году СССР тоже полагали, что армия Вермахта разбежится, потому что не будет воевать против первого государства рабочих и крестьян.

Он добавил, что украинское командование, осознает риски, связанные с этой войной, и появление того, что сегодня называется «северный ветер», способный уничтожить украинскую армию.

Применительно к тому, чтобы провести карательную операцию на Донбассе с большими потерями, этих войск достаточно, по применительно к большой войне — это ничто, заключил собеседник издания.

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