«Собеседники подчеркнули важность углубления взаимодействия, в частности в торгово-экономической сфере, проблематике продовольственной безопасности в контексте противодействия последствиям глобальной пандемии COVID-19», — говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Во время беседы Зеленский пообещал поддерживать политику короля Абдаллу II по обеспечению стабильности и безопасности Иордании.
В пресс-службе президента Украины также добавили, что король выразил поддержку на пути к миру в Донбассе.
С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.
30 марта заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью Украина.ру сообщил, что украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.
Новое руководство Украины направило против мирных жителей, не поддержавших незаконную смену власти в стране, батальоны неонацистов и ВСУ, от действий которых погибло уже около 13 тысяч человек.