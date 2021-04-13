Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с королем Иордании войну в Донбассе, торгово-экономическое сотрудничество и пандемию, сообщила пресс-служба украинского лидера 13 апреля

«Собеседники подчеркнули важность углубления взаимодействия, в частности в торгово-экономической сфере, проблематике продовольственной безопасности в контексте противодействия последствиям глобальной пандемии COVID-19», — говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Во время беседы Зеленский пообещал поддерживать политику короля Абдаллу II по обеспечению стабильности и безопасности Иордании.

В пресс-службе президента Украины также добавили, что король выразил поддержку на пути к миру в Донбассе.

30 марта заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью Украина.ру сообщил, что украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.

Новое руководство Украины направило против мирных жителей, не поддержавших незаконную смену власти в стране, батальоны неонацистов и ВСУ, от действий которых погибло уже около 13 тысяч человек.