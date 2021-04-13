Президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой, которой управляют радикалы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат политических наук Владимир Ераносян

На те действия, которые Зеленский совершает сейчас, его толкают радикалы, им управляют люди, которые хотят прославиться за счет войны и трупов своих товарищей, сказал эксперт.

«Зеленский — абсолютная марионетка. Это кукла в чужих руках, и эта кукла подмахивает документы от (военной. — Ред.) доктрины и заканчивая какими-то действиями, связанными с размещением в Краматорске, у границ с ДНР-ЛНР, комплексов ПВО-300, которые есть у Украины», — сообщает Ераносян.

Эксперт: Попытки Зеленского «навести порядок» напоминают сюжеты из сериала «Сваты» © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.