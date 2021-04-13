Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности», экс-глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович обвинил в Facebook украинцев, которые отмечают День космонавтики, в жизни прошлым и назвал их фанатами Гагарина. Депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский ответил ему в Telegram 13 апреля

Двенадцатого апреля мир отмечает День космонавтики — в память о полете в космос первого человека, советского космонавта Юрия Гагарина.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины он был бы невозможен.

Украина и день космонавтики: вышиванка вместо скафандра © Андрій Манчук

«Сироты империи. Она ушла, да нет — ее прогнали. А они остались… Они живут ее прошлым. Они лелеют ее останки в настоящем — празднуют дни ее забытых побед, берегут некогда повсеместную речь. Они ждут. И смотрят на восток, пряча надежду в глазах. P.S. Посвящается фанатам Гагарина, дня пабеды (так у Вятровича — Ред.) и "украинского русского"», — написал Вятрович.

«Вятрович изобрел нового врага внутри страны… Впечатлился, видать, вчера масштабами поздравлений с Днём Космонавтики. Ну, такое. Фанатом Гагарина не стыдно быть где угодно, чего не скажешь о фанатах Шухевича», — ответил Бужанский.

Вятрович нередко высказывал симпатии к ОУН-УПА* и украинским коллаборационистам. На посту директора Института нацпамяти Украины он занимался «декоммунизацией» и предложил отменить праздники 8 марта, 1 и 9 мая.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ