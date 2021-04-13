ТГ-канал опубликовал видео, на котором Витренко попросили прокомментировать сообщения о его отставке.
«Новостей много, но пока никаких комментариев. Я точно не знаю откуда появилась эта информация. Пока я остаюсь и. о. министра энергетики», — сказал Витренко.
В дальнейшем чиновник направился на встречу с главой комитета ВР по вопросам энергетики Андреем Герусом («Слуга народа»).
Ранее ряд украинских СМИ назвали решенным вопрос об отставке Витренко.
Сообщалось, что он уже написал заявление об увольнении, которое президент не подписывает только из-за того, что пока не найден человек, который сможет заменить Витренко на его посту.