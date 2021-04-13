И. о. министра энергетики Юрий Витренко не знает откуда в СМИ появилась информация о его отставке, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews 13 апреля

ТГ-канал опубликовал видео, на котором Витренко попросили прокомментировать сообщения о его отставке.

«Новостей много, но пока никаких комментариев. Я точно не знаю откуда появилась эта информация. Пока я остаюсь и. о. министра энергетики», — сказал Витренко.

Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Ранее ряд украинских СМИ назвали решенным вопрос об отставке Витренко.

Сообщалось, что он уже написал заявление об увольнении, которое президент не подписывает только из-за того, что пока не найден человек, который сможет заменить Витренко на его посту.