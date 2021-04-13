Установлено, что подозреваемый был приверженцем радикального национализма и разделял основные идеи экстремисткой организации «Правый сектор», деятельность которой запрещена на территории РФ.
С 27 марта по 4 апреля 2021 года мужчина переписывался с гражданином России, обладающим навыками ведения боевых действий и владеющим оружием.
«Уговаривая его принять участие в деятельности запрещенной украинской организации для проведения диверсионных операций на территории Донецкой Народной Республики <…> Следственными органами <…> по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Республики Украина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вербовка лица в деятельность экстремистской организации)», — сообщает СК.
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
*Деятельность организации запрещена в РФ.