В Норильске следователи завели уголовное дело в отношении гражданина Украины, который пытался вербовать людей в «Правый сектор»*. Об этом сообщили в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии, передает РИА Новости 13 апреля

«Правый сектор»*. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С 27 марта по 4 апреля 2021 года мужчина переписывался с гражданином России, обладающим навыками ведения боевых действий и владеющим оружием.

«Уговаривая его принять участие в деятельности запрещенной украинской организации для проведения диверсионных операций на территории Донецкой Народной Республики <…> Следственными органами <…> по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Республики Украина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вербовка лица в деятельность экстремистской организации)», — сообщает СК.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

*Деятельность организации запрещена в РФ.