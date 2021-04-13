Во Львовской области идет усиленная подготовка снайперов. Они все перекидывают туда бриттов, шведов, англичан, которые тренируют убивать русских людей, сказал эксперт.
«Да, они так считают, что "заграница им поможет". Именно поэтому идет наращивание группировки, провокация по всем линиям фронта, организация по стандартам НАТО новых полигонов», — сообщает Ераносян.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».