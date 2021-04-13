Украина считает, что «заграница им поможет» выиграть войну, поэтому устраивает провокации в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат политических наук Владимир Ераносян

Во Львовской области идет усиленная подготовка снайперов. Они все перекидывают туда бриттов, шведов, англичан, которые тренируют убивать русских людей, сказал эксперт.

«Да, они так считают, что "заграница им поможет". Именно поэтому идет наращивание группировки, провокация по всем линиям фронта, организация по стандартам НАТО новых полигонов», — сообщает Ераносян.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».