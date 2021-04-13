На Россию сейчас происходит целенаправленное давление, однако, даже несмотря на него, РФ сделает все возможное, чтобы обеспечить поддержкой российских граждан Донбасса, сказал эксперт.
«Если 600 тысяч людей на Донбассе получили российские паспорта и там будет глобальное какое-то обострение, которое будет грозить человеческим жизням, то, безусловно, Россия и по внутриполитическим мотивам должна будет защищать своих граждан», — сообщил Ераносян.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».