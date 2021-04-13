Если будет глобальное обострение военной ситуации в Донбассе со стороны Украины, Россия защитит своих граждан в Народных Республиках. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат политических наук Владимир Ераносян

На Россию сейчас происходит целенаправленное давление, однако, даже несмотря на него, РФ сделает все возможное, чтобы обеспечить поддержкой российских граждан Донбасса, сказал эксперт.

«Если 600 тысяч людей на Донбассе получили российские паспорта и там будет глобальное какое-то обострение, которое будет грозить человеческим жизням, то, безусловно, Россия и по внутриполитическим мотивам должна будет защищать своих граждан», — сообщил Ераносян.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».