Делегация Киева в политической подгруппе по Донбассу сорвала запланированное обсуждение повестки дня. Об этом 13 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР и ЛНР

«Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры», — цитирует агентство представителя Луганской народной республики в данной подгруппе Родиона Мирошника.

Он отметил, что все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить делегацию Киева на конструктивную работу оказались напрасными, Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию.

«Прежними остались их требования исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, что само по себе неприемлемо. Тем более, что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики — Денис Казанский», — пояснил Мирошник.

Напряжение в Донбассе только растет © REUTERS, Oleksandr Klymenko

В пресс-службе МИД Донецкой Народной Республики заявили, что Киев аргументировал срыв переговоров нежеланием вести диалог с одним из общественных деятелей республики «в связи с якобы уголовным делом, которое носит исключительно политический характер».

В ведомстве также отметили, что не могут допустить дальнейшее присутствие Казанского на заседании подгруппы из-за нападок Киева на представителя общественности республики.

В МИД сообщили, что предложенные варианта выхода из ситуации были отвергнуты Киевом без объяснений причин.