Участницы эротической фотосессии на балконе отеля в Дубае, которых 3 апреля задержала местная полиция за непристойное поведение, поделились впечатлениями от тюрьмы. Об этом сообщает 13 апреля «Комсомольская правда»

Участниц фотосессии депортировали после 10 дней содержания в СИЗО Дубая. В аэропорту Борисполь украинки уклонялись от камер и не разговаривали с журналистами. Однако в своих соцсетях они делятся с подписчиками переживаниями.

«Фарту масти, ментам — по пасти»: скандальные украинки вернулись из Дубая в Киев © realist online заявила, что их заставили фотографироваться голыми на балконе в мусульманской стране, несмотря на возражения. По ее словам, в случае отказа организаторы съемки им бы не заплатили.

Другая модель, Юлия, сообщила, что арест стал для группы девушек неприятной неожиданностью.

«Я прилетела, слава богу, в Украину. Это был настоящий ужас и кошмар! Я никому не пожелаю такого испытать. Мы молились каждый день, чтобы вернуться в Украину, и мы наконец-то здесь. Просто невероятное счастье», — рассказала она.

Кроме того, одна из украинок, участвовавших в фотосессии, заразилась в СИЗО коронавирусом и сможет вернуться лишь после выздоровления.

Родные и близкие задержанных девушек пожаловались на бездействие консульства Украины в ОАЭ. По их словам, украинкам не оказали должной юридической поддержки и оставили без помощи и информации, притом что полиция Дубая отобрала у украинок мобильные телефоны. Задержанные до последнего не знали, когда состоится их депортация.