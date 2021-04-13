США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России — основной боевой потенциал у них в Причерноморье и на Балтике. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — сказал Шойгу на совещании в Североморске.

Владимир Ераносян о том, нападёт ли НАТО на Россию © Facebook, Владимир Ераносян

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.