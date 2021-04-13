Киев не хочет воевать и не готовит никаких наступательных действий в Донбассе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 13 апреля

Кулеба сообщил, что Украина надеется решить военный конфликт в Донбассе дипломатическим путем, однако не будет терять бдительность, если «начнется виток насилия» со стороны «российского агрессора».

«Мы не планируем никаких наступлений или эскалации. Украина преданна дипломатическим и политическим способам урегулирования конфликта (в Донбассе)», — сказал Кулеба во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Ранее украинские военные обстреляли из минометов поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки (Донецкая область). Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отмечал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью изданию Украина.ру, украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.