«Немецкие экологи подали судебный иск на решение Федерального ведомства по гидрографии и судоходству, которым обжаловали разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии», — пишет Мельник.
Німецькі екологи подали судовий позов на рішення Федерального відомства з гідрографії і судноплавства, яким оскаржили дозвіл на продовження будівництва газопроводу «Північний потік-2» у🇩🇪водах— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 13, 2021
No #NordStream2 pic.twitter.com/TLjjEPxCxu
Ранее сообщалось, что ведомство отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.