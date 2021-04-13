«Немецкие экологи подали судебный иск на решение Федерального ведомства по гидрографии и судоходству, которым обжаловали разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии», — пишет Мельник.

Ранее сообщалось, что ведомство отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши
«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.