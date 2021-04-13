Немецкие экологи подали иск против решения Федерального ведомства по гидрографии и судоходству восстановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в немецких водах. Об этом 13 апреля на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник

«Немецкие экологи подали судебный иск на решение Федерального ведомства по гидрографии и судоходству, которым обжаловали разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии», — пишет Мельник.

Німецькі екологи подали судовий позов на рішення Федерального відомства з гідрографії і судноплавства, яким оскаржили дозвіл на продовження будівництва газопроводу «Північний потік-2» у🇩🇪водах

No #NordStream2 pic.twitter.com/TLjjEPxCxu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 13, 2021

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Ранее сообщалось, что ведомство отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.