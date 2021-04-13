Так политик отреагировал на предложение Жириновского «долбануть по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера без всякого объявления войны», высказанное им в интервью «Радио КП» 19 марта.
«Этого человека давно пора признать невменяемым. То, что происходит сейчас на границе Украины с Россией, мне кажется, это шантаж, целью которого является запугать Украину, чтобы у нас затряслись коленки, чтобы в стране панические настроения появились. В том числе используя Владимира Вольфовича Жириновского, который, мне кажется, сумасшедший», — приводит слова Качуры «Vesti.ua».
Общаясь в марте с «КП», Жириновский обвинил действующий киевский режим в военных преступлениях и геноциде русскоязычного населения Донбасса.
В апреле в интервью «КП» лидер ЛДПР заявил: в Киеве «готовы бомбить свои территории», чтобы потом обвинить в этом военном преступлении Россию.
Александр Качура, которому сейчас 30 лет, ранее защищал в суде как адвокат компанию Владимира Зеленского «Студия «Квартал — 95».