Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - опасный сумасшедший, место которому только в психбольнице, сказал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура

Так политик отреагировал на предложение Жириновского «долбануть по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера без всякого объявления войны», высказанное им в интервью «Радио КП» 19 марта.

«Этого человека давно пора признать невменяемым. То, что происходит сейчас на границе Украины с Россией, мне кажется, это шантаж, целью которого является запугать Украину, чтобы у нас затряслись коленки, чтобы в стране панические настроения появились. В том числе используя Владимира Вольфовича Жириновского, который, мне кажется, сумасшедший», — приводит слова Качуры «Vesti.ua».

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В апреле в интервью «КП» лидер ЛДПР заявил: в Киеве «готовы бомбить свои территории», чтобы потом обвинить в этом военном преступлении Россию.

Александр Качура, которому сейчас 30 лет, ранее защищал в суде как адвокат компанию Владимира Зеленского «Студия «Квартал — 95».