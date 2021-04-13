Зеленский отметил, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными, но суд не оправдал доверия, что грозило потерей демократии.
«Мы видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду Киева потеряно», — сказал Зеленский.
Законопроекту Зеленского будет тяжело пройти слушания в Раде, пишет телеграм-канал «Политика Страны», так как это будет означать переход судебной системы под контроль Запада.