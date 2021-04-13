Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О ликвидации Окружного административного суда Киева». Об этом говорится на сайте президента Украины 13 апреля

Зеленский отметил, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными, но суд не оправдал доверия, что грозило потерей демократии.

«Мы видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду Киева потеряно», — сказал Зеленский.

Бондаренко рассказал, когда Зеленский наконец стал политиком © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012)



