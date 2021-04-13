«Сдать своего по требованию чужих для него обычная практика. Андрей Богдан, Сергей Сивохо, Александр Дубинский — очень разные люди, занимавшие очень разные должности и посты в украинской иерархии, но все они много сделали для успеха Зеленского и постоянно демонстрировали ему лояльность», — пишет Кузнецов.
Всех их, отметил автор, президент «слил», пытаясь понравиться тем, кто его откровенно презирает и ненавидит, прежде всего националистам.
Андрей Богдан занимал должность руководителя Офиса президента с июня 2019 года по 11 февраля 2020 года, после чего был снят с должности. После отставки Богдан публично подвергал критике риторику Зеленского.
Сергей Сивохо с октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В настоящее время также выступает с критикой политики нынешнего президента.
Александр Дубинский — депутат Верховной Рады, был исключен из фракции «Слуга народа» после того, как Вашингтон ввел в отношении него санкции за «вмешательство в президентские выборы США».
Подробнее о том, кто окружает Зеленского в политике, читайте в статье на сайте Украина.ру.