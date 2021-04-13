У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует понимание командной этики. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Матвей Кузнецов

«Сдать своего по требованию чужих для него обычная практика. Андрей Богдан, Сергей Сивохо, Александр Дубинский — очень разные люди, занимавшие очень разные должности и посты в украинской иерархии, но все они много сделали для успеха Зеленского и постоянно демонстрировали ему лояльность», — пишет Кузнецов.

Всех их, отметил автор, президент «слил», пытаясь понравиться тем, кто его откровенно презирает и ненавидит, прежде всего националистам.

В ближнем круге. Кто они, люди, составляющие команду Зеленского и отвечающие за Украину? © пресс-служба президента Украины

Сергей Сивохо с октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В настоящее время также выступает с критикой политики нынешнего президента.

Александр Дубинский — депутат Верховной Рады, был исключен из фракции «Слуга народа» после того, как Вашингтон ввел в отношении него санкции за «вмешательство в президентские выборы США».

Подробнее о том, кто окружает Зеленского в политике, читайте в статье на сайте Украина.ру.