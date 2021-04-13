Сообщается, что все это происходит в доме номер 63 на улице Полесской Сечи. Жители многоэтажного дома практически ежедневно сталкиваются на лестничной клетке с соседом, который занимается там сексом со своими спутницами прямо посреди бела дня.
«Каждый день приходится видеть такую картину. Полиция бессильна, поэтому просим нашу власть города повлиять на этого человека», — приводит издание слова одного из обитателей дома.
Ранее скандал с украинскими любителями обнаженки случился в Дубае. Власти ОАЭ арестовали, а затем выслали на родину 11 украинок, которые устроили голую фотосессию на балконе одного из отелей.