Правоохранительные органы Владимира-Волынского в Волынской области Украины ничего не могут поделать с жителем одной из многоэтажек, который предается интиму прямо в подъезде на глазах у шокированных соседей. Детали скандальной истории опубликовал 13 апреля сайт «Прикарпаття Online»

«Фарту масти, ментам — по пасти»: скандальные украинки вернулись из Дубая в Киев © realist online «Каждый день приходится видеть такую картину. Полиция бессильна, поэтому просим нашу власть города повлиять на этого человека», — приводит издание слова одного из обитателей дома. Ранее скандал с украинскими любителями обнаженки случился в Дубае. Власти ОАЭ арестовали, а затем выслали на родину 11 украинок, которые устроили голую фотосессию на балконе одного из отелей.