Так генсек на пресс-конференции в Брюсселе ответил на вопрос о том, может ли Украина стать членом НАТО, когда она не контролирует часть своей территории.
«Мы отвергаем идею, о чем слышим из Москвы, что у России есть какое-то вето и право отвергать суверенное право других стран решать в отношении своего пути, включая какого рода безопасность они хотят обеспечить, включая членство в НАТО», — сказал Столтенберг.
По его словам, «только тридцати союзникам решать, когда Украина готова стать членом НАТО: никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс».
Он также заявил, что «Россия сейчас пытается восстановить своего рода сферы влияния, где бы они могли решать, что соседи могут делать», причем НАТО старается не допустить этого.