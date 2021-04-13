Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что только 30 союзников, входящих в Североатлантический альянс, будут принимать решение о приеме Украины в организацию. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 13 апреля

Так генсек на пресс-конференции в Брюсселе ответил на вопрос о том, может ли Украина стать членом НАТО, когда она не контролирует часть своей территории.

«Мы отвергаем идею, о чем слышим из Москвы, что у России есть какое-то вето и право отвергать суверенное право других стран решать в отношении своего пути, включая какого рода безопасность они хотят обеспечить, включая членство в НАТО», — сказал Столтенберг.

Ждут ли Украину в НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY

Он также заявил, что «Россия сейчас пытается восстановить своего рода сферы влияния, где бы они могли решать, что соседи могут делать», причем НАТО старается не допустить этого.