«Обстрел был в 16:35 со стороны подконтрольного Украине поселка Ленинское. Выпущено пять мин калибра 120 мм», — приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.
Под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попали районы поселка шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Байрак в Горловке, а также село Веселое и поселок Сигнальное под Донецком.
Для обстрелов ВСУ применяли минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различных видов, а также стрелковое оружие.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.