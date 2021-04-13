Украинские силовики обстреляли из минометов поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки. Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

«Обстрел был в 16:35 со стороны подконтрольного Украине поселка Ленинское. Выпущено пять мин калибра 120 мм», — приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попали районы поселка шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Байрак в Горловке, а также село Веселое и поселок Сигнальное под Донецком.

Для обстрелов ВСУ применяли минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различных видов, а также стрелковое оружие.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.