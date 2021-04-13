Политолог, писатель, эксперт бюро военно-политического анализа

Владимир Максимович Ераносян родился 19 февраля 1970 года в городе Батайске Ростовской области.

Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Один из создателей и авторов команды КВН Вооруженных сил России «Эскадрон гусар».

Служил на Черноморском флоте корреспондентом.

Окончил факультет социологии военно-педагогического факультета Военного университета МО РФ. Преподавал на кафедре журналистики Военного университета.

Кандидат политических наук (2003). Тема диссертации — «Религиозный фактор в системе информационной безопасности РФ: военно-политический анализ».

Полковник (воинское звание присвоено приказом МО РФ №370 в 2008 году).

Автор книг исторического, детективного и криминального жанров. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

В 2015 году вышла в свет книга «Колорады» о первой фазе гражданского конфликта на Юго-Востоке Украины. Всего было издано 10 романов автора.

Женат, воспитывает трех сыновей.