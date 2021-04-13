Памятник «YoUkraine-30» (Ты - Украина), который несколько дней стоит у здания Офиса президента Украины на Банковой улице Киева - плагиат. Об этом в своем Facebook 13 апреля написал правозащитник из Киева Дмитрий Шерембей

По его словам, идея памятника у него родилась, когда Шерембей в ноябре 2016 года был в Чикаго и Вашингтоне, вместе с избирателями Хиллари Клинтон огорчался насчет того, что президентом США стал Дональд Трамп.

«Я ее (идею памятника. — Ред.) придумывал в Америке для американцев. YOU-USA «YOUSA». «ТЫ — СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ», «ТЫ И ЕСТЬ АМЕРИКА». Но в какой-то момент я понял, что это очень универсальная идея для всех, и в своем блокноте написал YOU-Ukraine, YOUkraine! «ТЫ — ЭТО УКРАИНА». Не президенты, не депутаты, не меры, а ТЫ. ТЫ — Украина!», — пишет Шерембей.

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Шерембей удивился, увидев свой проект реализованным в апреле текущего года. Он интересуется в своем Facebook, как и через кого его идея «Ты — Украина» оказалась в распоряжении Офиса президента.

Скульптура с зеркальными знаками YOUkraine-30 появилась у Офиса президента 11 апреля. Буквы имеют высоту около двух метров и посвящены 30-му году независимости Украины.

На данный момент известно, что свои права на памятник заявило киевское ООО «ФАКТУМ ГРУП УКРАЇНА». Руководитель организации — бизнесмен Иван Дубинский.

Дмитрий Шерембей — председатель Координационного совета благотворительного общества "100% жизнь", зампред Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции / СПИДа.

До правозащитной деятельности Шерембей был хроническим наркоманом, несколько раз отбывал наказание в колонии за крупные кражи.

Шерембей — многолетний получатель грантов от Фонда Джорджа Сороса в области украинской медицины. Вместе с нынешним директором НАБУ Артемом Сытником Шерембей в 2013 году создал общественную организацию «Центр по противодействию коррупции».