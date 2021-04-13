Белорусский музыкант, солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни от осложнений сахарного диабета. Об этом 13 апреля сообщает RT

«Песняры» нарасхват: одесские кандидаты устроили концерты ансамбля в один и тот же день в разных местах © Facebook, Геннадий Чекита Валерий Скорожонок.

«Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо "Песняров". Это был солист №1. Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог ещё жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лёни», — сказал Скорожонок.

Музыкант отметил, что в последнее время нечасто общался с Борткевичем, в основном на музыкальных фестивалях. По его словам, солист «Песняров» выглядел задумчивым и степенным.

Сегодня стало известно, что лидер легендарной советской рок-фолк-группы «Песняры» Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни.