По словам генсека, альянс «серьезно обеспокоен текущим развитием событий, и НАТО отслеживает ситуацию очень внимательно».
«В последние недели Россия переместила тысячи боеспособных военных к границам Украины — это наибольшее сосредоточение российских войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — заявил Столтенберг.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «мы там живем, это наша страна».
Вопрос же о том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории».
Крым стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.