Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию «прекратить наращивание войск у границ Украины». Слова Столтенберга прозвучали на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе 13 апреля

По словам генсека, альянс «серьезно обеспокоен текущим развитием событий, и НАТО отслеживает ситуацию очень внимательно».

«В последние недели Россия переместила тысячи боеспособных военных к границам Украины — это наибольшее сосредоточение российских войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — заявил Столтенберг.

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Сергей Лавров в ответ на претензии Запада относительно перемещений военных соединений РФ близ границы с Украиной сказал: «мы там живем, это наша страна».

Вопрос же о том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории».

Крым стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.