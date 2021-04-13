Украинские установки залпового огня «Град» продолжают находиться на линии разграничения в Донбассе, несмотря на то что это противоречит договоренностям между Украиной и народными республиками Донецка и Луганска. Об этом со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ пишет 13 апреля Telegram-канал «Донбасс решает»

Украина.ру на Youtube Дмитрий Абзалов: Что разожжёт войну на Донбассе?