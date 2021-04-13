Матвейчев рассказал, почему Зеленский провоцирует войну в Донбассе
Матвейчев рассказал, почему Зеленский провоцирует войну в Донбассе
© пресс-служба президента Украины
«Миссию ОБСЕ сложно заподозрить в излишних симпатиях к ДНР и ЛНР. Но есть вещи, которые не могут не заметить даже специалисты этой организации», — отмечает Telegram-канал «Донбасс решает».

Четыре комплекса, говорится в публикации, располагаются в районе Дружковки. 

Обострение в Донбассе продолжается весь последний месяц. ДНР и ЛНР обвиняют Киев в планировании широкомасштабного наступления. На этом фоне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал США разместить на украинской территории зенитно-ракетные комплексы Patriot.