«Миссию ОБСЕ сложно заподозрить в излишних симпатиях к ДНР и ЛНР. Но есть вещи, которые не могут не заметить даже специалисты этой организации», — отмечает Telegram-канал «Донбасс решает».
Четыре комплекса, говорится в публикации, располагаются в районе Дружковки.
Обострение в Донбассе продолжается весь последний месяц. ДНР и ЛНР обвиняют Киев в планировании широкомасштабного наступления. На этом фоне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал США разместить на украинской территории зенитно-ракетные комплексы Patriot.