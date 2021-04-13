«Большая семерка» своими озабоченностями по поводу передвижения российских войск у границ Украины не добавляет конструктива в урегулирование ситуации в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости 13 апреля

Ранее верховный представитель ЕС и министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за якобы передвижения российских вооруженных сил в Крыму и на границе с Украиной.

«В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа», — сказал Рябков.

Напряжение в Донбассе только растет © REUTERS, Oleksandr Klymenko

«Соответственно и мы относимся к ее заявлениям как к отработке определенного номера. Не более того», — рассказал замглавы МИД.