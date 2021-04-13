Ранее верховный представитель ЕС и министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за якобы передвижения российских вооруженных сил в Крыму и на границе с Украиной.
«В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа», — сказал Рябков.
По его словам, «группа семи» все дальше деградирует, снижая свою роль в международных делах, отметил дипломат.
«Соответственно и мы относимся к ее заявлениям как к отработке определенного номера. Не более того», — рассказал замглавы МИД.