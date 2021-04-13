Девушка предпринимателя Илона Маска, певица Граймс (Клэр Буше) на днях опубликовала в Instagram жуткое фото, на котором видна ее спина, полностью покрытая шрамами после татуировки

Украина готова быть сырьевым придатком Илона Маска — ОПУ © Tesla Motors | Tesla Motors | Перейти в фотобанк

«Спина вся забита белыми чернилами. У меня нет хорошего фото, потому что это слишком больно и мне нужно поспать, ха-ха, и она будет красной в течение нескольких недель, но скоро будут красивые инопланетные шрамы», — сообщила Граймс.

«Отвратительно», «Вау», «Чувство вкуса топ», — отреагировали подписчики в комментариях.

Граймс (Клэр Буше) родилась в Канаде, ее бабушка по отцу была украинкой. В интервью она рассказала, что её бабушка говорила на русском языке и привила ей любовь к Достоевскому, Булгакову, Набокову и Тарковскому.

В университете Граймс среди других предметов изучала русский язык. Однако в 2011 году она бросила учебу и сосредоточилась на музыкальной карьере.

С Илоном Маском певица познакомилась в соцсети Twitter. Они опубликовали похожий каламбур об искусственном интеллекте. В 2020 году у Граймс и Маска родился сын. Мальчика назвали X Æ A-1.