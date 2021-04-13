США, продолжая поставлять оружие на Украину, превращают ее тем самым в «пороховую бочку», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 13 апреля

«Поставки шли, они продолжаются. Объёмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в «пороховую бочку», — сказал Рябков журналистам.

Также, по словам главы МИД, активная военная поддержка Вашингтона является серьезным вызовом для безопасности России. Рябков отметил, что в случае обострения ситуации в Донбассе ответственность целиком ляжет на Киев и его западных «друзей» и НАТО.

Украина и руина. Почему обречены искусственные враги © Евгений Люмьер

12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.



