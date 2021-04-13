Зеленский даже не пытался наполнить исполнительную власть своими людьми – правительство изначально было отдано на откуп олигархам. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Матвей Кузнецов

«Менялись только доли бенефициаров. Сначала ключевые посты в Кабинете министров получили люди, близкие к Виктору Пинчуку и его западным партнёрам, — Алексей Гончарук, Тимофей Милованов и др. После смены правительства главным бенефициаром стал Ринат Ахметов, продвинувший на пост премьер-министра своего управленца Дениса Шмыгаля», — пишет Кузнецов.

В ближнем круге. Кто они, люди, составляющие команду Зеленского и отвечающие за Украину? © пресс-служба президента Украины Игорь Коломойский, отмечает автор, получал своих представителей в наиболее интересных для него сферах при любых раскладах, хотя его влияние никогда не было столь внушительным, как об этом рассказывали дружественные ему журналисты.

Подробнее о том, кто окружает Зеленского в политике, читайте в статье на сайте Украина.ру