«"Команда Зе" изначально формировалась не по политическому, а по персональному принципу. Идеология соратников никого не волновала в принципе. Главное, чтобы человек мог закрыть определённый функционал и соответствующую имиджевую позицию (урбанист, стартапер, айтишник, спортсмен-чемпион, дипломат, финансист, политтехнолог, продвинутый экономист, инвестор, медик-новатор, волонтёр и т.д.)», — пишет автор.
В итоге, отметил Кузнецов, в парламенте и региональных парторганизациях «Слуги народа» собралась настолько разная публика, что у многих больше общего с представителями партий-конкурентов, чем с собственными товарищами.
«От неминуемого развала "монобольшинство" в Верховной Раде удерживают в основном пресловутые "котлеты" — ежемесячные конверты с долларами. Причём за период работы парламента эта "законодательная рента", как утверждают украинские СМИ, увеличилась с $10 000 до $50 000», — добавил он.
Подробнее о том, кто окружает Зеленского в политике, читайте в статье на сайте Украина.ру.