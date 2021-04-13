Команда Зеленского формировалась не по политическому принципу, а по персональному – поэтому между ее представителями так мало общего. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Матвей Кузнецов

«"Команда Зе" изначально формировалась не по политическому, а по персональному принципу. Идеология соратников никого не волновала в принципе. Главное, чтобы человек мог закрыть определённый функционал и соответствующую имиджевую позицию (урбанист, стартапер, айтишник, спортсмен-чемпион, дипломат, финансист, политтехнолог, продвинутый экономист, инвестор, медик-новатор, волонтёр и т.д.)», — пишет автор.

В ближнем круге. Кто они, люди, составляющие команду Зеленского и отвечающие за Украину? © пресс-служба президента Украины

«От неминуемого развала "монобольшинство" в Верховной Раде удерживают в основном пресловутые "котлеты" — ежемесячные конверты с долларами. Причём за период работы парламента эта "законодательная рента", как утверждают украинские СМИ, увеличилась с $10 000 до $50 000», — добавил он.

Подробнее о том, кто окружает Зеленского в политике, читайте в статье на сайте Украина.ру.