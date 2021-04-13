Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 13 апреля в своем Telegram-канале раскритиковал опубликованное на сайте украинского конструкторского бюро «Южное» поздравление с 60-летием первого полета человека в космос, в котором не упоминается Юрий Гагарин

«КБ "Южное" раньше не забывало, с чем и кем связан День космонавтики и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года. Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла, — это путь к оскотиниванию», — написал Рогозин.

Посольство России напомнило Госдепу о Гагарине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Поздравление сопровождалось изображением европейской ракеты Vega и американской Antares, для которых предприятие производит баки. В сообщении упомянули Сергея Королева — конструктора ракетной техники, создателя ракеты «Восток» и одноименного корабля, на которых Гагарин отправился в космос. Однако в тексте не указывается, кто он и в чем его заслуги.

В советское время КБ «Южное» разработало космические ракеты «Космос» и «Зенит», а также межконтинентальную баллистическую ракету «Сатана».

Двенадцатого апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В России памятную дату называют Днем космонавтики. В 1961 году на орбиту ракетой-носителем был выведен корабль «Восток-1». На нем находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут. Приземление произошло в селе Узморье Саратовской области.