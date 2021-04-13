«КБ "Южное" раньше не забывало, с чем и кем связан День космонавтики и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года. Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла, — это путь к оскотиниванию», — написал Рогозин.
Накануне на сайте бюро от имени врио генерального директора предприятия читателей поздравили с Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины.
Поздравление сопровождалось изображением европейской ракеты Vega и американской Antares, для которых предприятие производит баки. В сообщении упомянули Сергея Королева — конструктора ракетной техники, создателя ракеты «Восток» и одноименного корабля, на которых Гагарин отправился в космос. Однако в тексте не указывается, кто он и в чем его заслуги.
В советское время КБ «Южное» разработало космические ракеты «Космос» и «Зенит», а также межконтинентальную баллистическую ракету «Сатана».
Двенадцатого апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В России памятную дату называют Днем космонавтики. В 1961 году на орбиту ракетой-носителем был выведен корабль «Восток-1». На нем находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут. Приземление произошло в селе Узморье Саратовской области.