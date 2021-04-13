Кремль считает неприемлемыми заявления США о том, что Россия должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 апреля

«То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология "цена, расплата" и так далее за те или иные действия», — сказал дипломат журналистам.

Также Рябков заявил о том, что Россия отстаивает свои интересы, а также интересы русскоязычного населения, поэтому Москва защищала и будет защищать граждан Донбасса дальше.

МИД России заявил о нагнетании Украиной истерии вокруг «российской угрозы» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российское государство будет защищать интересы русскоговорящих людей Донбасса.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден заставит Россию «заплатить» в случае ее «безответственного» поведения. По словам госсекретаря, американский лидер ясно обозначил свою позицию: «Если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».