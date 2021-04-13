«Самое известное из таких — "шуфлядка". Так в Белоруссии называют выдвижной ящик в столе, комоде и любой другой мебели. Среди таких слов также часто встречаются "шильда" (табличка на здании и рекламный щит), "жменя" (горсть), "гольф" (водолазка), "байка" (толстовка), "дзюбка" (кончик носа, от слова "дзюба" — клюв), "сёрбать" (хлебать), "разбурить" (разрушить), "закатки" (закатанные консервы)», — пишет Озимко.
Некоторые белорусские слова, отметил автор, стали настолько известными, что закрепились на всём русскоязычном пространстве как литературная норма, например «драник».
Он добавил, что иногда в «белорусском русском» неправильно употребляется предлог с глаголом. Например, в республике можно услышать фразу «смеяться с кого-либо» вместо «смеяться над кем-либо» и «жениться с кем-нибудь», хотя правильно будет «жениться на ком-нибудь».
Больше об особенностях «белорусского русского» читайте в статье на сайте Украина.ру.