Белорусы вместе с произношением перенесли в русский язык слова, которые вряд ли поймет кто-то, не живущий в республике и не знающий всех ее лингвистических тонкостей. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Кирилл Озимко

«Самое известное из таких — "шуфлядка". Так в Белоруссии называют выдвижной ящик в столе, комоде и любой другой мебели. Среди таких слов также часто встречаются "шильда" (табличка на здании и рекламный щит), "жменя" (горсть), "гольф" (водолазка), "байка" (толстовка), "дзюбка" (кончик носа, от слова "дзюба" — клюв), "сёрбать" (хлебать), "разбурить" (разрушить), "закатки" (закатанные консервы)», — пишет Озимко.

Шуфлядка, жменя и цёця. Чем русский язык в Белоруссии отличается от русского языка в России

Он добавил, что иногда в «белорусском русском» неправильно употребляется предлог с глаголом. Например, в республике можно услышать фразу «смеяться с кого-либо» вместо «смеяться над кем-либо» и «жениться с кем-нибудь», хотя правильно будет «жениться на ком-нибудь».

Больше об особенностях «белорусского русского» читайте в статье на сайте Украина.ру.