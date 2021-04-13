В Никополе Днепропетровской области 12 апреля произошло нападение на женщину — администратора подпольного игрового клуба. От полученных травм она скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщила «Никопольская правда»

В Киеве волонтер партии Кличко получил удар ножом и угодил в реанимацию © Facebook, Партія УДАР напал на администратора, изнасиловал ее, а также забрал все деньги из кассы.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег помещение, но надышался угарным газом и не смог выбраться наружу. Его обнаружили у двери сотрудники охранной фирмы, которые прибыли после срабатывания сигнализации.

Жертвой оказалась волонтер Анжела Мончинская, с начала так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе она ездила на фронт и помогала украинской армии. Ее наградили медалью «За верность украинскому народу».

По данным полиции, по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего жителя Никопольского района.