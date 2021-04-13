Охранник заведения напал на администратора, изнасиловал ее, а также забрал все деньги из кассы.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег помещение, но надышался угарным газом и не смог выбраться наружу. Его обнаружили у двери сотрудники охранной фирмы, которые прибыли после срабатывания сигнализации.
Жертвой оказалась волонтер Анжела Мончинская, с начала так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе она ездила на фронт и помогала украинской армии. Ее наградили медалью «За верность украинскому народу».
По данным полиции, по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего жителя Никопольского района.