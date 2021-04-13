Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Белоруссией, которые будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года в пределах Ровенской области. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook 13 апреля

Под запрет подпадают:

1) передвижение с 22:00 до 06:00 транспорта и людей по дорогам, которые не ведут к линии госграницы и не проходят через пропускные пункты;

2) любые работы (кроме сельскохозяйственных) с 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров;

3) остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на территорию Украины до железнодорожной станции Сарны и в обратном направлении.

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Ограничения согласованы с главой Ровенской облгосадминистрации, областными управлениями СБУ и Нацполиции.