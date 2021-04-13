Под запрет подпадают:
1) передвижение с 22:00 до 06:00 транспорта и людей по дорогам, которые не ведут к линии госграницы и не проходят через пропускные пункты;
2) любые работы (кроме сельскохозяйственных) с 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров;
3) остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на территорию Украины до железнодорожной станции Сарны и в обратном направлении.
На вопрос, чем вызваны ограничения, Украина отвечать отказывается, однако, по сообщению украинского ведомства, они вводятся «с целью… защиты национальной безопасности».
Ограничения согласованы с главой Ровенской облгосадминистрации, областными управлениями СБУ и Нацполиции.