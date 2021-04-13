Американским военным кораблям нечего делать у берегов России. Об этом 13 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

Посол рассказал, как США помогут Украине прекратить доминирование РФ в Черном и Азовском морях © Facebook, Міністерство оборони України

«Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют. Провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — подчеркнул Рябков.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля по 4-5 мая. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что операции американских военных кораблей в Черном море носят «рутинный характер» и США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.