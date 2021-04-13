Одним из авторов украинского «новояза» стал литературный редактор телеканала СТБ Виктор Кабак – именно благодаря ему «мова» наполнилась множеством малопонятных «неологизмов». Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Максим Максимов

По словам автора, Кабак своими руками создал «новояз», который очень смешил украинских зрителей. Его слова, звучавшие знакомо, но совершенно непонятно, получили название «кабакизмы».

«Ничто не предвещало беды. Поэтому товарищи по работе и даже начальство восприняло инициативы литредактора спокойно, с юмором, доброжелательно. И зазвучали от украинских ведущих — гэбрэи (евреи), Эуропа (Европа), павза (пауза), Атэни (Афины), спортовэць (спортсмен), опука (мяч), Антiн (Антон) и прочее. Зрителей это веселило, рейтинги росли», — пишет Максимов.

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«Кабакизмы усложнились, появились ввижальнопричинэць (галлюциноген) зъявысько (феномен), оживляч (реаниматор), шинквас (стойка бара), шабельтас (портупея), легкопаднык (парашютист) и многое другое», — добавил автор.

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