По словам автора, Кабак своими руками создал «новояз», который очень смешил украинских зрителей. Его слова, звучавшие знакомо, но совершенно непонятно, получили название «кабакизмы».
«Ничто не предвещало беды. Поэтому товарищи по работе и даже начальство восприняло инициативы литредактора спокойно, с юмором, доброжелательно. И зазвучали от украинских ведущих — гэбрэи (евреи), Эуропа (Европа), павза (пауза), Атэни (Афины), спортовэць (спортсмен), опука (мяч), Антiн (Антон) и прочее. Зрителей это веселило, рейтинги росли», — пишет Максимов.
Популярность, по словам автора, стимулировала Кабака «копать глубже» и производить все больше малопонятных слов.
«Кабакизмы усложнились, появились ввижальнопричинэць (галлюциноген) зъявысько (феномен), оживляч (реаниматор), шинквас (стойка бара), шабельтас (портупея), легкопаднык (парашютист) и многое другое», — добавил автор.
Подробнее о том, как меняется украинский язык, читайте в статье на сайте Украина.ру.