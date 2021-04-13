«Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности], глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. Такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами», — говорится в заявлении.
В частности, там содержится призыв к России соблюдать принципы ОБСЕ и «обязательства относительно транспарентности в вопросе передвижения войск».
Кроме того, «Семерка» поддержала усилия Франции и Германии по обеспечению имплементации Минских соглашений в рамках «нормандского формата».
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.