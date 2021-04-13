Страны «Большой семерки» (G7) обеспокоены якобы «продолжающимся наращиванием российских войск» на границе с Украиной и в Крыму. Об этом говорится в распространенном 12 апреля заявлении МИД государств «Семерки»

Ермак обсудил безопасность в Донбассе с послами G7 и ЕС © пресс-служба президента Украины заявлении.

В частности, там содержится призыв к России соблюдать принципы ОБСЕ и «обязательства относительно транспарентности в вопросе передвижения войск».

Кроме того, «Семерка» поддержала усилия Франции и Германии по обеспечению имплементации Минских соглашений в рамках «нормандского формата».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.