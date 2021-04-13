Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала ситуацию на границе РФ и Украины и возмутилась тем, что Россия перемещает свои войска к границе с Украиной. После этого министр потребовала объяснений этим действиям.
На пресс-конференции в Тегеране Лавров заявил о том, что нужно уважать право Российской Федерации проводить те или иные мероприятия на своей территории. А что касается немецкой стороны, у нее сейчас находится Алексей Навальный, о состоянии здоровья которого германская сторона России до сих пор ничего не рассказывает.
«Я бы хотел, если уж госпожа Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», — сказал глава МИД России.
Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижение своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.