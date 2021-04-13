Москва хочет получить от Берлина информацию о здоровье российского оппозиционера Алексея Навального, если Германия требует объяснить передвижение российских войск вблизи украинской границы, заявил глава МИД России Сергей Лавров 13 апреля

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала ситуацию на границе РФ и Украины и возмутилась тем, что Россия перемещает свои войска к границе с Украиной. После этого министр потребовала объяснений этим действиям.

На пресс-конференции в Тегеране Лавров заявил о том, что нужно уважать право Российской Федерации проводить те или иные мероприятия на своей территории. А что касается немецкой стороны, у нее сейчас находится Алексей Навальный, о состоянии здоровья которого германская сторона России до сих пор ничего не рассказывает.

«Я бы хотел, если уж госпожа Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», — сказал глава МИД России.

Меркель не имеет права требовать от РФ отвести войска от границы с Украиной — Слуцкий © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.