В центре Одессы мэр города Геннадий Труханов и посол Израиля на Украине Джоэль Лион открыли мурал в честь публициста, идеолога сионизма Владимира Жаботинского. Об этом сообщает УНИАН 13 апреля

Мурал появился на стене дома 33 по Базарной улице, где Владимир Жаботинский родился и вырос. Автор мурала — художница Леся Верба.

День в истории. 17 октября: Родился самый знаменитый украинский сионист © commons.wikimedia.org, CC BY 2.5 Зеэв Жаботинский с сестрами Белой и Ниной

«Все мы знаем, что Одесса без евреев — не Одесса. И я также хотел добавить, что и в еврейской культуре евреи без Одессы — не евреи. Для меня большая честь накануне Дня независимости Израиля открывать этот мурал, посвященный человеку, который непосредственно связан и является одним из основателей современного государства Израиль», — сказал на презентации мурала посол Израиля.

Труханов отметил, что одесситы гордятся своим городом и передают его историю из поколения в поколение, в данном случае через мурал.

Кроме того, Труханов и Лион посетили главный хирургический корпус Еврейской больницы (ГКБ №1), который был недавно отреставрирован при помощи посольства Израиля.

Ранее, в 2020 году, с дома по адресу ул. Еврейская, 1, где жил Жаботинский, неизвестные похитили установленный в его честь горельеф. Еще год назад с дома украли мемориальный знак, предположительно на металлолом.