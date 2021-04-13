Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки
Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки
© AFP, Sergei SUPINSKY
По ее словам, самыми опасными являются маринады, приготовленные на основе уксуса или майонеза. Так, майонез при влиянии высоких температур выделяет канцерогенные вещества, кроме того, он очень жирный.

«Я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе — это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо», — заявила Морозова.

Если же мариновать мясо в уксусе, то, по ее словам, можно столкнуться с проблемами желудочно-кишечного тракта и почек. Причем тот же майонез, помимо других компонентов, содержит в себе уксус.

Также врач не рекомендует использовать еще один довольно распространенный маринад — кефир, хотя и считается, что он делает мясо мягким. По словам диетолога, дело в том, что кефир препятствует усваиванию организмом железа и белка, содержащихся в мясе.

Вместо этого врач предложила альтернативный «здоровый маринад» на основе тмина, лука, зелени и трав.