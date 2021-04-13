По ее словам, самыми опасными являются маринады, приготовленные на основе уксуса или майонеза. Так, майонез при влиянии высоких температур выделяет канцерогенные вещества, кроме того, он очень жирный.
«Я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе — это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо», — заявила Морозова.
Если же мариновать мясо в уксусе, то, по ее словам, можно столкнуться с проблемами желудочно-кишечного тракта и почек. Причем тот же майонез, помимо других компонентов, содержит в себе уксус.
Также врач не рекомендует использовать еще один довольно распространенный маринад — кефир, хотя и считается, что он делает мясо мягким. По словам диетолога, дело в том, что кефир препятствует усваиванию организмом железа и белка, содержащихся в мясе.
Вместо этого врач предложила альтернативный «здоровый маринад» на основе тмина, лука, зелени и трав.