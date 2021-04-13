Шашлык на природе — отличное времяпрепровождение в выходной день, но такое блюдо может нанести вред здоровью, особенно если его неправильно замариновать. Об этом на днях заявила врач-диетолог Ирина Морозова, передает «РБК-Украина»

Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки © AFP, Sergei SUPINSKY

«Я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе — это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо», — заявила Морозова.

Если же мариновать мясо в уксусе, то, по ее словам, можно столкнуться с проблемами желудочно-кишечного тракта и почек. Причем тот же майонез, помимо других компонентов, содержит в себе уксус.

Также врач не рекомендует использовать еще один довольно распространенный маринад — кефир, хотя и считается, что он делает мясо мягким. По словам диетолога, дело в том, что кефир препятствует усваиванию организмом железа и белка, содержащихся в мясе.

Вместо этого врач предложила альтернативный «здоровый маринад» на основе тмина, лука, зелени и трав.