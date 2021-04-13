Дочь украинской актрисы Ольги Сумской шокировала мать признанием о буллинге в школе, поскольку та не знала о проблемах дочери. Сумская-младшая рассказала о травле в программе «Звездный путь» на канале «Украина» 12 апреля

Дочь Сумской Анна Борисюк заявила, что одноклассники ее «уничтожали» физически и словесно.

Украинская актриса Сумская отреагировала на обвинения в непатриотичности дочери, переехавшей в РФ © Тоня Паперная/Инстаграм

«Я была ошеломлена. Говорю: "Доченька, а почему ты раньше мне об этом не рассказала?" Мне очень обидно это слышать как маме. Состояние депрессии, нервное состояние, которое я иногда замечала у ребенка, я думала, что, возможно, не так часто уделяю внимание», — сказала Сумская после признания дочери.

Актриса отметила, что родителям стоит больше общаться с ребенком и лучше знать круг его общения.

У Ольги Сумской две дочери. Старшей, Антонине Паперной, 30 лет, она живет в Москве и снимается в фильмах и сериалах. Младшей дочери, Анне Борисюк, сейчас 19 лет. Она родилась в браке с украинским актером Виталием Борисюком. Сейчас девушка получает актерское образование в Национальном университете им. Карпенко-Карого.