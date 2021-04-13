«Только что суд изменил меру пресечения с ареста на залог "супертеррористу" Дудкину, ранее арестованному СБУ (Службой безопасности Украины. — Ред.) за посты в "Фейсбуке". Точно так же суд отменит санкции, введенные против [председателя политсовета ОПЗЖ Виктора] Медведчука и других граждан Украины решением СНБО (Совбез Украины. — Ред.), а ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. — Ред.) неизбежно признает эти действия политическими репрессиями против оппозиции. Действующая украинская власть окончательно теряет остатки легитимности», — написал нардеп.
По данным украинских СМИ, сумма залога Дудкина составляет 2 миллиона гривен (5,5 млн руб.). Отмечается, что залог будет внесен уже завтра.
В феврале суд избрал политэксперту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. СБУ обвинила его в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб».
До этого Дудкин неоднократно принимал участие в прямых эфирах на закрытых украинскими властями телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZiK.