Суд изменил меру пресечения политическому эксперту Юрию Дудкину, разрешив ему выйти из-под стражи при условии внесения залога. Об этом депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook 12 апреля

Политэксперт Дудкин остался в СИЗО из-за «незнания» прокурорами русского языка © Facebook, Юрий Дудкин

По данным украинских СМИ, сумма залога Дудкина составляет 2 миллиона гривен (5,5 млн руб.). Отмечается, что залог будет внесен уже завтра.

В феврале суд избрал политэксперту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. СБУ обвинила его в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб».

До этого Дудкин неоднократно принимал участие в прямых эфирах на закрытых украинскими властями телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZiK.