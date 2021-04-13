В понедельник, 12 апреля, в Нью-Йорке в торговом центре «Эссекс-Маркетинг» дипломаты, разбившись на две команды — украинскую и международную, в присутствии СМИ варили «амбассадорский» борщ, передает Укринформ

«Борщ — наш»: Украина подала документы в ЮНЕСКО © goodfon.ru Алексея Голубова, почетного консула Украины в Пенсильвании, члена совета правления общественной организации «Вместе» Ирины Мазур и представителя Украинского конгрессового комитета, жителя Нью-Йорка Андрея Добрянского приготовила борщ на основе бульона из белых грибов с добавлением яблочного фреша.

«Я специально принес яблоко как символ города Нью-Йорка, чтобы предоставить борщу местного колорита», — сказал Голубов.

Тем временем международная команда в составе постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы и постпреда Мальдивской Республики Тильмизы Хусейн сварила борщ с использованием копченого тунца.

«Большинство мальдивских блюд готовятся из рыбы, поэтому я добавила к украинскому блюду тунец, чтобы он получил мальдивский привкус», — рассказала Хусейн.

По ее словам, раньше она не пробовала украинского борща, но блюдо, по ее убеждению, заслуживает международного признания.

Модерировали мероприятие украинский повар Евгений Клопотенко и шеф-повар украинского ресторана на Манхэттене «Радуга» Дмитрий Марценюк. По словам Клопотенко, он прибыл в Нью-Йорк для популяризации борща в рамках мероприятий для внесения его в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

«Публичное приготовление украинского национального [блюда] дипломатами — важное мероприятие по поддержке борща. Это блюдо — часть нашей национальной культуры. Более того, борщ — это наша национальная идея, ведь он объединяет всех украинцев мира, которые могут иметь различные взгляды», — заявил он.

Ранее Украина подала номинационное досье «Культура приготовления украинского борща» для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Минкульте Украины внес борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.