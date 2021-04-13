«Май будет гораздо интенсивнее в плане астрологических событий. Мой совет: не расслабляться, а работать так же в своем темпе, кто как может, но не тормозить», — написала она.
По ее словам, 11 мая будет новолуние в знаке Тельца, а также полнолуние 26 мая в Стрельце. В этот же день будет лунное затмение, которое откроет летний коридор затмений.
В течение месяца Меркурий будет особо активен и 4 мая войдет в знак своей обители — Близнецы, где пробудет до 12 июля. Так долго он будет находиться там потому, что с 30 мая войдет в ретроградное положение.
Венера 9 мая тоже перейдет в Близнецы, а 14 мая Юпитер почти на два месяца «выскочит» в знак Рыбы.
«Также Сатурн с 23 мая и до октября будет ретроградным, что заставит нас заново пройти все свои ошибки», — добавила астролог.