В мае произойдет множество важных астрологических событий. Поэтому расслабляться в течение месяца не стоит, сообщила 12 апреля астролог Юлия Погорельченко в своем Instagram

Как не «вляпаться в историю»: астролог предрекла опасную неделю © ССО, pixabay

По ее словам, 11 мая будет новолуние в знаке Тельца, а также полнолуние 26 мая в Стрельце. В этот же день будет лунное затмение, которое откроет летний коридор затмений.

В течение месяца Меркурий будет особо активен и 4 мая войдет в знак своей обители — Близнецы, где пробудет до 12 июля. Так долго он будет находиться там потому, что с 30 мая войдет в ретроградное положение.

Венера 9 мая тоже перейдет в Близнецы, а 14 мая Юпитер почти на два месяца «выскочит» в знак Рыбы.

«Также Сатурн с 23 мая и до октября будет ретроградным, что заставит нас заново пройти все свои ошибки», — добавила астролог.