Еще больше тарабарщины в и так измененный украинский язык внес литредактор телеканала СТБ Виктор Кабак, который своими руками создал новояз. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Максим Максимов

«Виктор — человек хороший и веселый. И к своему труду украинского литературного редактора относился серьезно. Поэтому глубоко копал. Именно он, не будучи главным на канале СТБ, своими руками создал новояз, который очень смешил украинских зрителей. Его слова, звучавшие знакомо, но совершенно непонятно, получили название по фамилии автора — "кабакизмы"», — пишет Максимов.

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«Кое-кто крутил пальцем у виска, но им советовали пойти купить чувство юмора. А Витя Кабак стал популярен, но не задавался. Слава стимулировала его копать еще глубже, и за пару лет (дело было в конце 2000-х) он превратился в генератора слов. Кабакизмы усложнились, появились ввижальнопричинэць (галлюциноген) зъявысько (феномен), оживляч (реаниматор), шинквас (стойка бара), шабельтас (портупея), легкопаднык (парашютист) и многое другое», — отмечает автор.

Вершиной творчества Кабака, по словам Максимова, стала фраза «крыжани кардуплыкы» — «ледяные карлики» (космические объекты. — Ред.).

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