Тринадцатого апреля 2014 года Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение начать широкомасштабную так называемую антитеррористическую операцию на востоке страны с привлечением вооруженных сил.
По мнению Мирошника, Порошенко, Яценюк и Турчинов «бросили армию против украинских граждан на Юго-Востоке Украины, чтобы защитить свой неконституционный захват власти».
«Семь лет преступлению, за которое еще не наступила расплата… АТО — это было не что иное, как карательная операция с использованием армии, силовых структур, а также созданных и легализованных бандформирований против граждан Украины, имевших иную точку зрения и не поддержавших госпереворот», — заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что люди, «захватившие власть в Киеве», запуская АТО, стремились решить сразу несколько задач: уйти от наказания за совершенный госпереворот и убийства на Майдане, «потопить в крови» антимайданный протест в Донбассе и на Юго-Востоке Украины и вычеркнуть неугодный электорат из списка голосующих на президентских выборах.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.