Лидеры Евромайдана Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов объявили «антитеррористическую операцию» (АТО), чтобы защитить незаконный захват власти на Украине. Об этом представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник заявил в комментарии РИА Новости 13 апреля

Ветераны АТО пригрозили Зеленскому импичментом за инспекцию под Шумами © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По мнению Мирошника, Порошенко, Яценюк и Турчинов «бросили армию против украинских граждан на Юго-Востоке Украины, чтобы защитить свой неконституционный захват власти».

«Семь лет преступлению, за которое еще не наступила расплата… АТО — это было не что иное, как карательная операция с использованием армии, силовых структур, а также созданных и легализованных бандформирований против граждан Украины, имевших иную точку зрения и не поддержавших госпереворот», — заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что люди, «захватившие власть в Киеве», запуская АТО, стремились решить сразу несколько задач: уйти от наказания за совершенный госпереворот и убийства на Майдане, «потопить в крови» антимайданный протест в Донбассе и на Юго-Востоке Украины и вычеркнуть неугодный электорат из списка голосующих на президентских выборах.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.