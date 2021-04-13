Внук Аллы Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков сыграет роль учителя в спектакле «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Об этом он сообщил 12 апреля в Instagram

Пресняков поделился своими музыкальными и актерскими успехами с подписчиками.

«Чувствую, как путь налаживается) Трек "Тише Тише" моей группы Multiverse идет очень хорошо! Взяли в новый мюзикл Губернского театра! Каждый день репетируем… Кароч, начался плотный движ! Я весь в предвкушении!» — написал Пресняков.

«Я не могу их взять»: внук Пугачевой ходит в дырявых носках © Никита Пресняков/Инстаграм

По данным СМИ, режиссер спектакля рассматривал на роль учителя в спектакле «Безымянная звезда» 12 претендентов, и вокальные данные и актерский опыт внука Пугачевой сыграли решающую роль. Жанр спектакля заявлен как электродрама. Премьера запланирована на сентябрь 2021 года.

В фильме «Безымянная звезда» Михаила Козакова (1979) роль учителя Марина Мирою исполнил Игорь Костолевский, до этого сыгравший декабриста в «Звезде пленительного счастья». После съемок в этих картинах Костолевский стал кумиром миллионов.